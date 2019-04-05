2019-04-05T15:47:13+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Полиция ничего не может сделать с расклейщиками объявлений

В администрации призвали калининградцев не пользоваться услугами, предлагаемыми в незаконной рекламе
Иван МАРКОВ
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В пятницу днем в официальной группе мэрии Калининграда в фейсбуке появилось сообщение о том, почему администрация города и полиция ничего не может сделать с расклейщиками объявлений.

- Пока против расклейщиков объявлений на столбах и остановках мы можем применять только силу ораторского искусства сотрудников ППС, - сообщили в мэрии. - Дело в том, что сотрудники полиции с 2014 года расклейщикам незаконной рекламы не могут ничего предъявить. По областному законодательству они не имеют полномочий составлять на них административные протоколы, а в федеральном законодательстве таких статей нет. Об этом рассказали сами же представители районных ОВД во время вчерашнего межведомственного совещания по вопросам содержания и ремонта объектов улично-дорожной сети и электросетевого хозяйства.

Что касается администрации, то пока ее сотрудники только сделали закупку антивандальной краски (с пониженной адгезией), но и с этим расклейщики научились бороться – теперь они используют скотч.

- Поэтому лишний раз призовем всех калининградцев, которые хотят, чтобы их город выглядел чистым и опрятным, не пользоваться услугами и товарами тех компаний, которые в век интернета, рекламируются там, где этого делать нельзя, - добавили в мэрии. - Ну и срывайте их, если видите. За это вам отдельное спасибо скажем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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