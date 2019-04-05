На Куршской косе в три раза снизилось поголовье кабанов

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-05T16:11:29+03:00

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Наиболее вероятная численность проживающих на территории Куршской косы кабанов, по итогам последнего учета диких животных – 25 особей. Это в три раза меньше, чем в 2016 году, рассказал в интервью газете «Волна» директор нацпарка Анатолий калина.

- Такое сокращение связано с распространением АЧС. Но решения по данному вопросу принимает только Минприроды России, так как национальный парк «Куршская коса» является особо охраняемой территорией федерального значения, - сказал Калина.

Директор нацпарка подчеркнул, что если министерство посчитает необходимым, численность кабанов будет и дальше снижаться.

- Местное население уже ощущает на себе эти изменения, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU