На Куршской косе в три раза снизилось поголовье кабанов
Наиболее вероятная численность проживающих на территории Куршской косы кабанов, по итогам последнего учета диких животных – 25 особей. Это в три раза меньше, чем в 2016 году, рассказал в интервью газете «Волна» директор нацпарка Анатолий калина.
- Такое сокращение связано с распространением АЧС. Но решения по данному вопросу принимает только Минприроды России, так как национальный парк «Куршская коса» является особо охраняемой территорией федерального значения, - сказал Калина.
Директор нацпарка подчеркнул, что если министерство посчитает необходимым, численность кабанов будет и дальше снижаться.
- Местное население уже ощущает на себе эти изменения, - сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU