2019-04-05T16:21:26+03:00
Общество

Калининградцев просят сообщать о незаконной деятельности коллекторов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 15 апреля, региональное управление Службы судебных приставов проведет горячую линию для калининградцев, столкнувшихся с незаконными действиями коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщения будут принимать с 10 до 17 часов по телефону 8 (4012) 924-924.

Напомним, жаловаться на незаконные действия коллекторов граждане могут как в правоохранительные органы, таи и в Службу судебных приставов, которая с 1 января 2017 года наделена функциями контроля за деятельностью коллекторских агентств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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