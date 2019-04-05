Николай Цуканов предложил «Уральским авиалиниям» базироваться в Калининграде

5 Апр 17:29 2019-04-05T17:29:10+03:00

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Калининградская область могла бы стать базовой точкой-хабом для авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на встрече с гендиректором авиакомпании Сергеем Скуратовым. Об этом сообщается на сайте полпредства.

Бывший губернатор Калининградской области отметил, что «Уральские авиакомпании» осуществляют полеты в регион.

- Столичные аэропорты на сегодня перегружены. Возможно, есть смысл обратить внимание на регионы. Например, Калининградская область, куда «Уральские авиалинии» тоже летают, могла бы стать базовой точкой-хабом. Ваша авиакомпания может стать мостиком, который свяжет регионы Урала и Северо-Запада нашей страны, – сказал полпред.

ИСТОЧНИК KP.RU