Калининградская полиция объявила в розыск 14-летнего подростка

5 Апр 17:51 2019-04-05T17:51:25+03:00

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Отдел полиции по Центральному району Калининграда объявил в розыск 14-летнего Александра Духанина. Накануне подросток ушел из детской областной больницы и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, русые волосы, зеленые глаза.

Был одет: спортивный костюм черного цвета, шлепки черного цвета.

Полиция просит сообщить о местонахождении по телефонам: 8 (4012) 552-025, 8 (4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU