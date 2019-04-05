Калининградская полиция объявила в розыск 14-летнего подростка
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Отдел полиции по Центральному району Калининграда объявил в розыск 14-летнего Александра Духанина. Накануне подросток ушел из детской областной больницы и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Приметы: на вид 17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, русые волосы, зеленые глаза.
Был одет: спортивный костюм черного цвета, шлепки черного цвета.
Полиция просит сообщить о местонахождении по телефонам: 8 (4012) 552-025, 8 (4012) 552-098 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU