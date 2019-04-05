2019-04-05T17:57:07+03:00
Общество

Обновлять дорожную разметку в Калининграде планируют с 20 апреля

Виктор Сергеев
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С 20 марта в Калининграде отремонтировали 4,2 тысячи квадратных метров дорожного полотна. В частности, были отремонтированы ул.Ялтинская, ул.Кутаисская, ул.Аксакова, ул.Тульская, ул.Гаражная, ул.Юношеская. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас в городе ведутся работы по ремонту проезжей части по ул.К.Марка, ул.Серпуховской, ул.Уральской, ул.Платова, ул.Лужской, ул.Стрелковой, ул.Лесной, ул.Нансена. С 20 апреля планируется начинать мероприятия по обновлению дорожной разметки.

- Несомненно, нужно уже сегодня предусмотреть, насколько хватает финансовых возможностей, есть ли необходимость увеличения сил и средств, чтобы выполнить работы по наиболее проблемным адресам, которые обозначаются в обращениях жителей города, - отметил глава города Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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