2019-04-05T18:19:49+03:00
Общество

Посол Франции – о Калининграде: Тут чувствуется определенный дух, стиль Кёнигсберга

Виктор Сергеев
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Посол Франции Сильви Берманн и глава Калининграда Алексей Силанов.Посол Франции Сильви Берманн и глава Калининграда Алексей Силанов.Фото: мэрия Калининграда
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Послу Франции в России Сильви Берман понравились обновленные хрущевки на Ленинском проспекте в Калининграде. Об этом она сообщила на встрече с главой города Алексеем Силановым, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Мне кажется, что реновация этих старых домов вполне успешна. Город у вас аутентичный, но в то же время он другой, отличается от других российских городов. Тут чувствуется определённый дух, стиль Кёнигсберга, есть определённое обаяние в этом, - поделилась впечатлениями посол.

Сильвии Берман рассказали о планах строительства «Музейного квартала» в Калининграда. По словам дипломата, когда в квартале появятся филиалы Третьяковки или Эрмитажа, французы с удовольствием будут привозить коллекции из своих музеев на выставки в Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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