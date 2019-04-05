Спортивные акробаты из Калининграда стали вице-чемпионами России
Великий Новгород принял первенство России по спортивной акробатике, собрав 600 юношей и девушек из регионов России.
Министерство спорта Калининградской области сообщает, что в возрастной категории «юноши 12-18 лет» дисциплины «мужские четверки» одними из медалистов стали спортсмены из Калининграда. Они заняли второе место из 20.
Александр Мартишонок, Никита Картавых, Владислав Петрунин и Александр Дробыш уступили только представителям Краснодара.
Теперь наш квартет готовится к первенству России среди юниоров в возрасте от 13 до 19 лет, которое примет столица Краснодарского края. Кроме того, впереди и международная арена — майский турнир в Варшаве.
ИСТОЧНИК KP.RU