2019-04-05T18:22:18+03:00
Спорт

Спортивные акробаты из Калининграда стали вице-чемпионами России

Соревнования прошли в Новгородской области
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Великий Новгород принял первенство России по спортивной акробатике, собрав 600 юношей и девушек из регионов России.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что в возрастной категории «юноши 12-18 лет» дисциплины «мужские четверки» одними из медалистов стали спортсмены из Калининграда. Они заняли второе место из 20.

Александр Мартишонок, Никита Картавых, Владислав Петрунин и Александр Дробыш уступили только представителям Краснодара.

Теперь наш квартет готовится к первенству России среди юниоров в возрасте от 13 до 19 лет, которое примет столица Краснодарского края. Кроме того, впереди и международная арена — майский турнир в Варшаве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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