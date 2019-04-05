2019-04-05T18:35:23+03:00
Общество

Один из мировых лидеров в области инжиниринга откроет офис в Калининграде

Виктор Сергеев
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В Калининграде откроется офис одного из мировых лидеров в области инжиниринга – компании АВВ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Новый офис ABB в России расширит сеть существующих центров компетенций компании, которые расположены в Индии и Чешской Республике. Более 100 российских инженеров будут работать в Калининграде над проектами мирового масштаба в системном бизнесе для горнодобывающей, морской, нефтехимической и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности, - отметили в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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