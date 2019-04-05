В Калининграде откроется представительство Федерации рестораторов и отельеров

5 Апр 19:33 2019-04-05T19:33:58+03:00

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В Калининграде 17 апреля начнет работу региональное отделение представительства Федерации рестораторов и отельеров. Как рассказал вице-президент Федерации Максим Беляев, открытие отделения даст возможность защитить интересы местного отельного бизнеса и рестораторов на федеральный уровень.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, главой Представительства в Калининграде стала директор дизайнерской и консалтинговой компании Horeca Solutions Ольга Тесленко

С 1996 года Федерация рестораторов и отельеров объединяет ведущих представителей сферы гостеприимства России, за годы своей деятельности «выросла» из Московской гильдии рестораторов до единственной общественной организации, представляющей ресторанный и гостиничный бизнес на национальном уровне. Возглавляет ФРиО известный ресторатор Игорь Бухаров.

ИСТОЧНИК KP.RU