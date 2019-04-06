В Калининграде разыскивают женщину, которая украла сумку у посетительницы кафе

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-06T09:29:28+03:00

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Инцидент случился в калининградской таверне «Дикий Дюк» в ночь на 29 марта. Известно, что в период с 02:00 до 04:35 у одной из посетительниц заведения пропала сумка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в краже подозревается женщина. Ее успели зафиксировать камеры наблюдения.

В случае, если вы узнали данную женщину, просьба сообщить в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 554-602 (уголовный розыск), 554-502, 554-503 (дежурная часть), 112 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU