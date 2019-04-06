МЧС: В Калининградской области сгорело больше 1200 га травы в полях
В Калининградской области общая площадь возгорания, пройденная палами, превысила уже 1200 гектаров. С начала года пожарно-спасательные подразделения МЧС России 805 раз выезжали на тушение сухой прошлогодней травы.
По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, количество палов возросло на 35 %, а общая площадь возгорания увеличилась почти на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Только за минувшие сутки на территории региона пожарно-спасательные подразделения МЧС России 63 раза привлекались для ликвидации палов. Было задействовано 284 человека.
Наибольшее количество палов зарегистрировано в Гурьевском, Багратионовском, Гвардейском и Черняховском районах.
Согласно прогнозу погоды в ближайшие дни ситуация будет только усугубляться.
Напомним, на территории области установлен особый противопожарный режим. Разведение костров и палы травы запрещены. Виновников природных пожаров ждет административная и уголовная ответственность. Уже составлено 19 протоколов.
ИСТОЧНИК KP.RU