2019-04-06T09:54:05+03:00
Спорт

На озере Шенфлиз стартует чемпионат Калининградской области по зимнему плаванию

Соревнования посетит известный спортсмен из Белоруссии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: "Янтарные моржи"
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На озере Шенфлиз сегодня, в субботу 6 апреля состоится III открытый чемпионат Калининградской области по зимнему плаванию.

Как сообщают организаторы в группе «Клуб «Янтарные моржи» в ВК, в церемонии открытия соревнований примет участие президент Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Белоруссии Владимир Шульган.

Торжественное открытие соревнований намечено на 10:30. Начало соревнований в 11:00.

Приглашают зрителей и болельщиков.

К участию допускаются как члены клубов закаливания и зимнего плавания, так и просто любители здорового образа жизни с опытом плавания в холодной воде.

Как рассказали «Комсомолке» организаторы, ожидается участие более 70 человек в возрасте от 10 до 73 лет.

Моржам предстоит принять участие в заплывах на 25, 50, 100, 200 и 400 метров разными стилями.

Накануне на озере Шенфлиз моржи провели уборку мусора совместно с предприятием «Чистота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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