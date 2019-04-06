Под Талпаками автомобиль, уходя от фур, выехал на встречку
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В районе поселка Талпаки утром в субботу 6 апреля произошло ДТП, в результате которого автомобиль выехал на полосу встречного движения. Информация об этом появилась в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.
По словам очевидцев, водитель легковушки пытался избежать столкновения с грузовиками.
«Он уходил от фур, которые шли в сторону Черняховска. Он просто шёл прямо и в отбойник ушёл, подушки стрельнули», - рассказывает очевидец.
По предварительно информации пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU