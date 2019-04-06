2019-04-06T10:23:53+03:00
Происшествия

В Центральном районе Калининграда сбили 10-летнюю девочку

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде школьница попала под колеса автомобиля «Киа», за рулем которого находилась 43-летняя женщина.

ДТП случилось в минувшую пятницу в 12:55 в районе улицы Карла Маркса.

Как сообщает Госавтоинспекция Калининградской области, автомобиль сбил 10-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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