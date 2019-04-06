На Куршской косе вырастили 15 тысяч сосен для создания памятных аллей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-06T10:50:24+03:00

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В национальном парке «Куршская коса» в специальном питомнике вырастили 15 тысяч сосен, 500 гигантских туй и 300 елей. Как сообщает пресс-служба нацпарка, эти породы через 1-2 года будут высажены с декоративными целями и при создании памятных аллей.

Пока же будущие деревья из общего «детсада» переводят на отдельные грядки.

Сосну высаживают на месте произведенной рубки реконструкции леса на участке, примыкающем к экологической тропе «Танцующий лес».

Как говорят специалисты, посадки нужно завершить до 12 апреля. Растения приживутся, если будут высажены до начала периода роста и бурного развития.

Кстати, лес на территории национального парка «Куршская коса» сажают строго в соответствии с госзаданием, утвержденным Минприроды РФ. Иные посадки, инициированные общественными организациями или отдельными лицами, без согласования с национальным парком строго запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU