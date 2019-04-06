Организаторы изменили время начала военно-исторической реконструкции «Штурм форта №5»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-06T11:31:33+03:00

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В Калининграде сегодня, в субботу 6 апреля на территории музея «Форт №5» проведут военно-историческую реконструкцию, посвященную 74-й годовщине штурма Кёнигсберга. Как сообщают организаторы, время начала действия перенесли с 13:00 на 14:00. Реконструкция продлится около 1,5 часов.

Представители клубов военно-исторической реконструкции обещают показать бой, проведенный по всем правилам военного искусства.

Уточненная программа:

11.00,12.00 – бесплатные экскурсии для посетителей музея «Форт №5» (по входному билету).

11.00-14.00 – «Фронтовой кинотеатр». Демонстрация кадров военной кинохроники.

12.00-17.00 – работа интерактивного лагеря (знакомство с бытом и предметами вооружения военнослужащих разных эпох).

13.30-13.45 – митинг и возложение цветов к памятному знаку «Героям штурма форта №5».

14.00-15.30 – военно-историческая реконструкция «Штурм форта №5».

15.40-16.00 – торжественное построение и награждение участников реконструкции.

На территории музея работают выставки.

Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм III», имевший важное стратегическое значение, оказал наиболее ожесточённое сопротивление из всех аналогичных фортификационных сооружений Кёнигсберга. 15 человек были удостоены звания героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU