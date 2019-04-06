2019-04-06T11:53:29+03:00
Происшествия

В Гурьевске мастер по изготовлению мебели присваивал деньги клиентов

Известно уже о пяти случаях
Александр КАТЕРУША
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В Гурьевске 47-летний предприниматель обещал изготовить и установить мебель, брал с клиентов деньги, но работы не производил. При этом, как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, вырученные средства (а брал он от 10 до 30 тысяч рублей с заказчика) мужчина тратил на собственные нужды.

На настоящий момент выявлено уже 5 подобных случаев. По всем фактам возбуждены уголовные дела за присвоение и растрату.

Полиция устанавливает всех потерпевших от деятельности горе-мебельщика. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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