2019-04-06T12:08:48+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал 73-летний калининградец

Александр КАТЕРУША
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Пенсионер, которого в пятницу 5 апреля в Калининграде сбил автомобиль «Форд», переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

ДТП случилось в 13:10 на улице Челнокова. За рулем иномарки находился 39-летний водитель. Он совершил наезд на 73-летнего пешехода. Пожилой мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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