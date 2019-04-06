Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал 73-летний калининградец
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Пенсионер, которого в пятницу 5 апреля в Калининграде сбил автомобиль «Форд», переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.
ДТП случилось в 13:10 на улице Челнокова. За рулем иномарки находился 39-летний водитель. Он совершил наезд на 73-летнего пешехода. Пожилой мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU