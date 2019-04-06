В Багратионовском районе горит мусорный полигон

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-06T13:51:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Багратионовском районе горит закрытый полигон твердых бытовых отходов. Информация об этом вместе с видеороликом появилась в группе «Багратионовск инфо» в ВК.

Как рассказывает очевидец, свалка в 6 километрах от Багратионовска горит уже второй день.

- Свалка тлеет второй день. Вчера был пожарный расчет, тушили. Но оно сейчас будет внутри тлеть, гореть и дымиться. Такие свалки быстро не потушить, - говорит очевидец. - 10 лет назад эту же свалку тушили две недели. Что будет сейчас – неизвестно. Самое опасное, что в дыме, который идет, содержится вся таблица Менделеева.

По словам очевидцев, пожарные берут воду из озера, а экскаватор разрывает тлеющий мусор.

- Подключена администрация Багратионовского городского округа, - сказали "Комсомолке" в пресс-службе регионального МЧС, уточнив, что угрозы жизни людей и объектам экономики нет.

- Ситуация держится на контроле, - заключили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU