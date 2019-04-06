В Калининграде задержали велосипедного вора, еще одного – в Мамоново

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-06T13:26:55+03:00

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В Калининграде задержан 22-летний местный житель, который украл велосипед стоимостью более 40 тысяч рублей.

По версии оперативников, ранее судимый парень ночью вскрыл не оборудованный сигнализацией подвал в доме на улице Павлика Морозова и похитил велосипед, который затем продал.

Также пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в Мамоново сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчину. Он украл велосипед из хозпостройки на улице Чехова в Мамоново.

В этом случае владельцу двухколесного повезло – велосипед полицейские изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU