2019-04-06T13:26:55+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали велосипедного вора, еще одного – в Мамоново

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде задержан 22-летний местный житель, который украл велосипед стоимостью более 40 тысяч рублей.

По версии оперативников, ранее судимый парень ночью вскрыл не оборудованный сигнализацией подвал в доме на улице Павлика Морозова и похитил велосипед, который затем продал.

Также пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что в Мамоново сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего мужчину. Он украл велосипед из хозпостройки на улице Чехова в Мамоново.

В этом случае владельцу двухколесного повезло – велосипед полицейские изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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