Почти без движения: Советский проспект встал в пробку
.Фото: предоставлено очевидцем
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Советский проспект в Калининграде встал в пробку. Об этом «Комсомолке» сообщают очевидцы.
- Видимо все ловят погоду и рванули к морю. Весь проспект в сторону Чкаловска стоит наглухо. Почти не движемся: автобусы, машины, грузовики, троллейбусы,- рассказывают автомобилисты.
Вероятно, затор связан и с военно-исторической реконструкцией «Штурм Форта N5», которая проходит сегодня. Бой, напомним, должен начаться в 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU