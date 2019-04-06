2019-04-06T16:18:00+03:00
Общество

Почти без движения: Советский проспект встал в пробку

Александр КАТЕРУША
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..Фото: предоставлено очевидцем
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Советский проспект в Калининграде встал в пробку. Об этом «Комсомолке» сообщают очевидцы.

- Видимо все ловят погоду и рванули к морю. Весь проспект в сторону Чкаловска стоит наглухо. Почти не движемся: автобусы, машины, грузовики, троллейбусы,- рассказывают автомобилисты.

Вероятно, затор связан и с военно-исторической реконструкцией «Штурм Форта N5», которая проходит сегодня. Бой, напомним, должен начаться в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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