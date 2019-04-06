2019-04-06T16:25:57+03:00
Происшествия

Авиабомбы и гранаты: в Калининградской области обнаружили больше 20 боеприпасов времен войны

Опасные снаряды будут уничтожены
Александр КАТЕРУША
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Больше 20 старых боеприпасов обнаружили на территории Калининградской области за минувшие сутки. Так, в поселке Зеленый Гай Зеленоградского района было найдено 20 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Это артиллерийские снаряды, минометные мины и ручные осколочные гранаты.

Еще один артиллерийский снаряд откопали в поселке Большое Исаково.

Кроме того, как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, на улице Железнодорожной в городе Полесске была обнаружена авиационная бомба ФАБ-250.

Все боеприпасы были вывезены для последующего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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