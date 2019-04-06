В Калининграде на ул. Гостиной загорелся балкон, пострадал мужчина
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде случился пожар на улице Гостиной. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в ВК.
На фото виден зашитый в пластик горящий балкон на первом этаже пятиэтажного дома. Сильное задымление.
По версии комментаторов, пожар на балконе мог случиться из-за непогашеной сигареты.
Позже выяснилось, что на балконе горела ветошь.
Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в результате пожара пострадал мужчина. его госпитализировали в БСМП.
ИСТОЧНИК KP.RU