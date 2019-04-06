Школьница из Черняховска стала призером олимпиады по обществознанию

СЕГОДНЯ 18:51 2019-04-06T18:51:32+03:00

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Олимпиада проходила в Москве, собрав 224 школьников из 63 регионов России. Отличилась в столице учащаяся 11 класса школы №4 Черняховска Анастасия Небольсина.

В министерстве образования отметили, что ранее выпускница стала победителем олимпиады по экономике, которая также проводилась в Москве.

Победители и призеры заключительного этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой вуз России на направления, соответствующие профилям олимпиады.

Отметим, всего на торжественной церемонии закрытия наградили 18 победителей и 82 призера.

Анастасия Небольсина планирует поступать в Высшую школу экономики. Она – постоянный участник заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, обществознанию и экономике. Входит в региональную сборную для участия в телевикторине «Умницы и умники».

Интересно, что теперь в рамках проекта «Дети-детям» выпускница расскажет молодым людям о секретах подготовки к таким серьезным интеллектуальным состязаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU