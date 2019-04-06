2019-04-06T21:14:16+03:00
Звезды

В Калининграде ищут актера, который сыграет китайского гангстера в фильме

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде стартовали съемки сериала про армию и ВМФ «Андреевский флаг». Как сообщается в группе в ВК «Съемки в кино в Калининграде», для проекта набирают актеров.

На ближайшую киносмену, на воскресенье 7 апреля, нужны актеры на роли рабочих по металлу. Также требуется мужчина на криминальную роль.

- Ищем актера на роль китайского гангстера (азиатская внешность и классический костюм), - говорится в сообщении. Киношники добавляют, что в кадре хотят видеть и 30-летнюю девушку – вероятно, она выступит в роли спутницы гангстера.

Ранее для этого фильма искали бородатых мужчин на роли участников международной банды злых контрабандистов.

В Калининграде и области проходят съемки с использованием военно-морских кораблей и подводных лодок.

Ориентировочно съемки займут от 3 до 4 месяцев. Готовый сериал покажут по телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские волейболистки из «Локомотива» обыграли «Енисей» и вышли в полуфинал Суперлиги
В Калининграде презентует книгу путешественник, который пешком прошел от Балтийска до Владивостока
Школьница из Черняховска стала призером олимпиады по обществознанию
В Калининграде на ул. Гостиной загорелся балкон, пострадал мужчина
Авиабомбы и гранаты: в Калининградской области обнаружили больше 20 боеприпасов времен войны
Почти без движения: Советский проспект встал в пробку
В Калининграде задержали велосипедного вора, еще одного – в Мамоново
В Багратионовском районе горит мусорный полигон
Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал 73-летний калининградец
В Гурьевске мастер по изготовлению мебели присваивал деньги клиентов
Организаторы изменили время начала военно-исторической реконструкции «Штурм форта №5»
На Куршской косе вырастили 15 тысяч сосен для создания памятных аллей
В Центральном районе Калининграда сбили 10-летнюю девочку
Под Талпаками автомобиль, уходя от фур, выехал на встречку
На озере Шенфлиз стартует чемпионат Калининградской области по зимнему плаванию
МЧС: В Калининградской области сгорело больше 1200 га травы в полях
В Калининграде разыскивают женщину, которая украла сумку у посетительницы кафе
В Калининграде сгорел автомобиль «Митсубиши»
В Калининграде откроется представительство Федерации рестораторов и отельеров
Один из мировых лидеров в области инжиниринга откроет офис в Калининграде