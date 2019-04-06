В Калининграде ищут актера, который сыграет китайского гангстера в фильме

СЕГОДНЯ 21:14 2019-04-06T21:14:16+03:00

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В Калининграде стартовали съемки сериала про армию и ВМФ «Андреевский флаг». Как сообщается в группе в ВК «Съемки в кино в Калининграде», для проекта набирают актеров.

На ближайшую киносмену, на воскресенье 7 апреля, нужны актеры на роли рабочих по металлу. Также требуется мужчина на криминальную роль.

- Ищем актера на роль китайского гангстера (азиатская внешность и классический костюм), - говорится в сообщении. Киношники добавляют, что в кадре хотят видеть и 30-летнюю девушку – вероятно, она выступит в роли спутницы гангстера.

Ранее для этого фильма искали бородатых мужчин на роли участников международной банды злых контрабандистов.

В Калининграде и области проходят съемки с использованием военно-морских кораблей и подводных лодок.

Ориентировочно съемки займут от 3 до 4 месяцев. Готовый сериал покажут по телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU