В Калининграде презентует книгу путешественник, который пешком прошел от Балтийска до Владивостока

СЕГОДНЯ 22:02 2019-04-06T22:04:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в Доме офицеров на улице Кирова в воскресенье 7 апреля пройдет встреча с Юрием Федорищевым, участником боевых действий в Афганистане. Он знаменит, в частности тем, что в конце 90-х прошел пешком из Балтийска до Владивостока.

На встрече, которая начнется в 11:00, путешественник презентует сразу три книги. Одна из них посвящена как раз походу через страну, который занял два года. Необычный эксперимент Юрий провел еще в 90-е, но презентовать книгу о нем решил почему-то только сейчас.

- В путешествие я отправился 16 ноября 1998 года. Я давно вынашивал эту идею. И, наконец, решился, - рассказывает «Комсомолке» Юрий Федорищев. – Зачем тогда пошел? Я переживал за происходящее с нами и с Россией. Так что в путь отправился, чтобы посмотреть, что творится в стране после реформ 90-х годов. Интересно было понять, во что превратилась страна спустя несколько лет после развала СССР.

Кроме того, по словам автора, его необычное путешествие было приурочено к 10-летию вывода войск из Афганистана.

Вторая книга, презентация которой пройдет в Доме офицеров – про Афганистан.

Третье сочинение основано на истории семьи автора и жизни его предков. Это рассуждение об истории ХХ века на основе воспоминаний и архивных материалов.

Как рассказали организаторы, в тот же день в Доме офицеров откроется выставка оружия, фотографий, монет и значков.

ИСТОЧНИК KP.RU