Калининградские волейболистки из «Локомотива» обыграли «Енисей» и вышли в полуфинал Суперлиги
.Фото: Роман Китайцев
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Встреча волейбольных клубов «Локомотив Калининградская область» и «Енисей», которая состоялась в Красноярске, завершилась нашей победой. Счет 3:1.
Как сообщается на сайте ВК «Локомотив Калининградская область», дважды одолев «Енисей» - дома и на выезде - наша команда выиграла четвертьфинальную серию 2:0 и вошла в четверку сильнейших команд женской Суперлиги.
Самой результативной в составе «Локо» в этой встрече стала Ана Клегер, набравшая 25 очков.
«Локомотив» продолжает борьбу за чемпионский титул и медали. Соперник калининградок по полуфиналу пока не определен.
ИСТОЧНИК KP.RU