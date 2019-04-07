Парусник «Седов» с сотней курсантов на борту отправился в юбилейный рейс
В начале мая судно прибудет в Калининград
Барк «Седов»Фото: пресс-служба БГА РФ
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Барк «Седов» отправился в первый учебный рейс навигации 2019 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу БГА РФ, судно вышло из порта Светлого со 112 курсантами на борту.
Парусник возьмет курс на немецкий порт Росток, где у него запланирована первая стоянка. Также планируется заход судна в Гданьск и Таллин. Сотый по счету рейс «Седова» завершится 2 мая в порту Калининграда, где барк впервые в своей истории зайдет в морской рыбный порт. Это стало возможным благодаря модернизации мачт, верхняя часть которых теперь может складываться.
ИСТОЧНИК KP.RU