В Ботаническом саду калининградцев научат дрессировать собак

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-07T10:33:38+03:00

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В это воскресенье в Ботаническом саду БФУ им. Канта пройдет День друга человека. Как сообщили в пресс-службе университета, в 11:00 состоятся показательные выступления дрессированных собак клуба служебного собаководства. Специалисты также дадут уроки по дрессировке для начинающих.

Ближе к полудню ветврач Александр Ефремов расскажет о том, насколько опасны клещи и как можно защитить от них животное.

— На сегодняшний день разработано огромное количество препаратов, различных по цене и эффективности, в виде капель, ошейников, спреев и даже таблеток системного действия. Срок действия может варьироваться от 1 недели до 3 и более месяцев. Доктор расскажет, какие именно современные средства от клещей — самые лучшие, — говорится в сообщении организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU