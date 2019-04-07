2019-04-07T11:44:49+03:00
Общество

В субботу в Калининграде был побит температурный рекорд 60-летней давности

Воздух в этот день прогрелся до +16,7 градусов
Карен АПРИЯНЦ
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В последний раз рекорд температуры в этот день фиксировали в 1957 годуВ последний раз рекорд температуры в этот день фиксировали в 1957 годуФото: Shutterstock
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В субботу, 6 апреля, в Калининграде был побит суточный температурный рекорд. Днем воздух в городе прогрелся до +17,6 градусов. Теплее всего было в Мамоново, где температура достигла +18.

Как сообщается в группе мониторинга погодных явлений «Фобос», в последний раз рекорд температуры в этот день (6 апреля) фиксировали в 1957 году. Тогда столбик термометра поднялся до +16,7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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