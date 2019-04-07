За сутки в Калининградской области пожарные более полусотни раз выезжали на тушение горящей травы

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-07T12:12:26+03:00

К тушению возгораний привлекались 244 человека и 61 едииница техники

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки пожарные 61 раз выезжали на тушение палов сухой травы в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В прошедшую субботу на тушение горящей травы выезжали пожарные расчеты в составе 244 человека и 61 единица техники. Пострадавших среди людей нет.

Ранее в МЧС заявляли, что число поджогов травы в регионе увеличилось на 35%.

ИСТОЧНИК KP.RU