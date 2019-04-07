За сутки в Калининградской области пожарные более полусотни раз выезжали на тушение горящей травы
К тушению возгораний привлекались 244 человека и 61 едииница техники
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За минувшие сутки пожарные 61 раз выезжали на тушение палов сухой травы в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В прошедшую субботу на тушение горящей травы выезжали пожарные расчеты в составе 244 человека и 61 единица техники. Пострадавших среди людей нет.
Ранее в МЧС заявляли, что число поджогов травы в регионе увеличилось на 35%.
ИСТОЧНИК KP.RU