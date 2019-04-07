В Калининграде на улице Машиностроительной загорелся автомобиль
Огонь перекинулся на соседнюю иномарку
Фото с места происшествияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В воскресенье в Калининграде на улице Машиностроительной загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы с Сообществе автомобилистов Калининграда.
В результате огонь от горящей машины перекинулся на стоящий рядом «Фольксваген», который получил повреждения. Как рассказали пользователи, первый автомобиль был заброшен.
— Ее уже малолетки оккупировали, вчера ещё сидели в ней, потом ушли. А сейчас приезжаю, смотрю уже сгоревшая, — сообщил один из очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU