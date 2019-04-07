Калининград возглавил рейтинг российских регионов, в которых борщ стоит дороже всего

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-07T14:30:01+03:00

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Калининград возглавил список российских регионов, где в заведениях общепита продается самый дорогой борщ. Как сообщает РИА Новости, специальное исследование провели аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» к Международному дню супа.

Так, в Москве в предприятиях общепита, включая столовые, тарелка борща обойдется в 84 рубля, в Петербурге - 68 рублей, а в среднем по России - 67 рублей. Самый дешевый борщ исследователи нашли в Кировской области (40 рублей за порцию). В Калининграде суп будет стоить в среднем 92,5 рубля за порцию.

Кстати, уругвайская певица Наталья Орейро, побывавшая в регионе неделю назад, пообедала борщом в Светлогорске. Артистка похвалила блюдо за отличный вкус в своих соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU