Калининградская «Балтика» проиграла «Ротору» в выездном матче

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-07T17:21:39+03:00

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В Волгограде «Ротор» обыграл калининградскую «Балтику» в рамках 30-тура ФНЛ. Выездной матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил в начале второго тайма полузащитник волгоградской команды Мухаммад Султонов.

После этой встречи «Ротор» получил 42 очка, максимально приблизившись к «Краснодару-2» на девятой строчке. «Балтика» осталась на 15 месте в турнирной таблице.

В следующем матче 13 апреля балтийцы сыграют с командой «Зенит-2».

ИСТОЧНИК KP.RU