У стадиона «Калининград» сгорел гоночный автомобиль «БМВ»

СЕГОДНЯ 20:47 2019-04-07T20:47:39+03:00

По словам пользователей соцсетей, в машину были вложены миллионы

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В воскресенье у стадиона «Калининград» загорелся гоночный автомобиль. Об том сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов».

Как видно на опубликованных фотографиях, «БМВ» полностью сгорел до приезда пожарных. Пользователи в комментариях сообщества заявляют, что машина неоднократно участвовала в спортивных соревнованиях, а также, что владелец вложил в нее крупную сумму.

В него миллионы вложены были. Это печаль для всего города и авто спорта , таких машин единицы, — написал один из участников обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU