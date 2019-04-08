В Багратионовском районе трактор врезался в световую опору: водитель погиб
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Багратионовском районе в ДТП погиб тракторист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в поселке Нивенское. На улице Советской водитель трактора «JCB» не справился с управлением и врезался в световую опору. После этого трактор съехал в кювет, а водитель выпал из кабины.
В результате ДТП 42-летний водитель трактора скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU