В Гурьевске сгорел автомобиль «Фольксваген»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился в минувшее воскресенье поздним вечером. В 22:03 очевидцы сообщили о возгорании в Гурьевске.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на улице Строительной сгорел автомобиль «Фольксваген Гольф».
Пожарные подоспели вовремя и потушили автомобиль, не дав огню распространиться далее.
Обошлось без пострадавших.
В ликвидации пожара участвовал пожарный расчет в составе 4 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU