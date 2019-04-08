В Гурьевске сгорел автомобиль «Фольксваген»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-08T10:12:02+03:00

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Пожар случился в минувшее воскресенье поздним вечером. В 22:03 очевидцы сообщили о возгорании в Гурьевске.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на улице Строительной сгорел автомобиль «Фольксваген Гольф».

Пожарные подоспели вовремя и потушили автомобиль, не дав огню распространиться далее.

Обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовал пожарный расчет в составе 4 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU