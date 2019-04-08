В Калининградской области более 1,8 тысяч ветеранов получат путевки в санатории

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-08T10:12:58+03:00

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Более 1800 ветеранов, реабилитированных граждан и вдов участников войны, проживающих в регионе поправят в этом году здоровье. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Двадцать ветеранов отправятся на лечение в лучшие санатории России в рамках мероприятий Постоянного Комитета Союзного государства. В течение 12 дней 261 человек – региональные льготники смогут отдохнуть в социально-оздоровительном центре «Мечта» в Светлогорске. Еще 1 552 пожилых человека получат услуги по оздоровлению в «Госпитале для ветеранов войн Калининградской области».

Также на базе госпиталя планируется открыть геронтологическое отделение, в котором получат медицинские и социальные услуги 190 пожилых людей льготной категории.

ИСТОЧНИК KP.RU