Калининградца осудили за распространение порнографии

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-08T10:20:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Гурьевского района осудили за распространение порнографических материалов

С 2014 по 2017 год мужчина распространял порнографические ролики в интернет, при этом, к записям имелся свободный доступ.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признал мужчину виновным в незаконном обороте порнографических материалов и приговорил к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU