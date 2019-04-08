2019-04-08T10:20:58+03:00
Общество

Калининградца осудили за распространение порнографии

Виктор Сергеев
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Жителя Гурьевского района осудили за распространение порнографических материалов

С 2014 по 2017 год мужчина распространял порнографические ролики в интернет, при этом, к записям имелся свободный доступ.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд признал мужчину виновным в незаконном обороте порнографических материалов и приговорил к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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