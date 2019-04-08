На ул. Нарвской в Калининграде в ДТП попала машина «скорой помощи»
.Фото: Александр Подгорчук
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Утром в Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля «скоро помощи». Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на перекрестке с улицей Сибирякова. Там столкнулись легковой автомобиль «Опель» и «скорая». В результате на этом участке дороги затруднено движение, отмечают очевидцы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU