На ул. Нарвской в Калининграде в ДТП попала машина «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-08T10:26:37+03:00

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Утром в Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля «скоро помощи». Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке с улицей Сибирякова. Там столкнулись легковой автомобиль «Опель» и «скорая». В результате на этом участке дороги затруднено движение, отмечают очевидцы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU