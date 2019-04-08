2019-04-08T12:15:43+03:00
Общество

В Калининграде летние загородные лагеря готовы на 90 процентов

Путевки практически полностью раскуплены на все четыре смены
Надежда Ржевская
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининграде готовность инфраструктуры загородных лагерей составляет 90 процентов. Об этом заявила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время выезда по учреждениям отдыха и оздоровления в Светлогорске.

- Комиссия определила, что именно необходимо доработать, исправить администрациям лагерей к моменту приемки, - отметила Светлана Трусенева. - Сейчас готовность инфраструктуры загородных лагерей составляет 90 процентов. Все 16 учреждений в плановом режиме готовятся принять детей с начала лета.

Как рассказали руководители лагерей, уже практически полностью раскуплены путевки на все смены. Планируется, что каждое из учреждений проведет по четыре оздоровительные кампании длиной в 21 день.

Известно, что лагерь «Паруса надежды» уже получил положительное экспертное заключение и санитарно-эпидеологическую экспертизу, остальные загородные центры подали заявление в региональный Роспотребнадзор.

«Комсомолка» уже рассказывала, как готовятся загородные центры к новому сезону. Подробности - ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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