Актер Иван Охлобыстин приедет в Калининград на юниорские соревнования по регби
Юниорские соревнования по регби-15 среди восьми европейских сборных Россия примет впервые. В Калининград приедут команды из Грузии, Испании, Германии, Португалии, Бельгии, Нидерландов, Румынии и России.
Игровые дни запланированы на 14, 17 и 20 апреля, матчем открытия станет встреча российских и румынских регбистов на «Сельме».
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, 12 матчей пройдут на трех аренах – десять встреч примут стадионы «Сельма» и «Локомотив», а игры за первое и третье место пройдут на стадионе «Калининград».
Отмечается, что лицом турнира стал известный актер и общественный деятель Иван Охлобыстин. На турнире он будет в финальный день – 20 апреля наградит команды, примет участие в автографсессии на стадионе «Калининград».
Расписание матчей чемпионата Европы по регби U18 смотрите тут.
Регби развивается в Калининградской области с 2012 года. Уже насчитывается около 500 регбистов разного возраста.
В числе реальных претендентов на выступление в составе россиян в кубке мира 2019 года рассматривается воспитанник калининградского регби Владимир Подрезов.
ИСТОЧНИК KP.RU