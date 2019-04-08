300 калининградцев проверили уровень сахара в крови в мобильном центре здоровья

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-08T12:23:58+03:00

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Около трехсот жителей региона проверили уровень сахара в крови в мобильном центре здоровья

Акцию по профилактике неинфекционных заболеваний состоялась в центре Калининград. На площади Победы в мобильном центре здоровья Областного центра медпрофилактики и реабилитации желающие смогли бесплатно проверить уровень глюкозы в крови и измерить артериальное и внутриглазное давление.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, прием жителей проводили два врача по профилактической медицине, два фельдшера и медицинская сестра.

Из 279 человек, принявших участие в акции, у 8 были выявлены серьезные отклонения от нормативных цифр по содержанию глюкозы в крови. У некоторых также было повышено артериальное и внутриглазное давление. Всем желающим были даны консультации врачей.

В пятницу, 19 апреля, в Зеленоградске и 26 апреля в Гусеве пройдут экспресс-исследования в мобильном центре здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU