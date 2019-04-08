Калининградец убежал из магазина в ворованной одежде

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-08T12:30:23+03:00

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Посетитель одного из магазинов одежды в центре Калининграда сначала долго и придирчиво рассматривал вывешенный и выложенный товар, потом отобрал несколько экземпляров и с ними удалился в примерочную. Там 35-летний горожанин, как выяснилось немного позже, натянул на себя джинсы и куртку-ветровку, сложил в рюкзак спортивные штаны и брюки, после чего резво стартовал прямо из кабинки по направлению к выходу, пронесся мимо ошеломленных продавцов, выскочил на улицу и скрылся. Общий ущерб для магазина составил 10 300 рублей.

- Преступника удалось задержать в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Мужчина во всем сознался, но сообщил, что успел продать похищенное имущество, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Вору грозит до двух лет за решеткой, и с учетом его спортивной подготовки, конвоирам стоит быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU