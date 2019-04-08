В Калининграде в ДТП пострадали два мотоциклиста
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье в Калининграде произошло два ДТП с участием мотоциклов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
На улице Гайдара на кольце водитель «Ауди» не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Хонда». В результате столкновения мотоциклист получил травмы.
На улице Кутузова водитель БМВ также не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Сузуки». 47-летний мотоциклист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU