Калининградские школьники победили в телевикторине «Умницы и умники»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-08T13:01:19+03:00

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Калининградские школьники стали победителями финального этапа телевикторины «Умницы и умники».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, наш регион представляли четыре участника. По результатам игры ученица школы-интерната лицея-интерната Анна Гущян и ученица лицея №23 Калининграда Анастасия Квачко стали победителями. Кроме того, призером стал выпускник этого же лицея Яков Щербич.. Отметим, что победители получают возможность поступить в МГИМО без экзаменов.

По результатам II региональной гуманитарной олимпиады, которая проходила в Калининграде в апреле 2018 года, были выбраны участники всероссийского этапа. Ими стали ученики 11-ых классов: выпускник гимназии № 7 Балтийска Даниил Басин, представительница ШИЛИ Анна Гущян, учащиеся лицея №23 Калининграда Анастасия Квачко и Яков Щербич и ученица школы Пионерского Мария Левая.

Сейчас уже прошел отбор десятиклассников для участия в финале III региональной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники Калининградской области». Девять агонистов и сорок теоретиков продемонстрируют свои знания на тему «Русский театр XX века» 26 апреля. В состав жюри традиционно войдут бессменный ведущий телевикторины Юрий Вяземский и губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU