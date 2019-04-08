Исследование: В Калининградской области каждый четвертый житель работает в малом бизнесе

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-08T13:16:16+03:00

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Калининградская область является лидером общероссийского рейтинга вовлеченности населения в малый бизнес. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным исследования, в малом бизнесе трудится почти четверть жителей региона. За Калининградской областью, показавшей результат в 24,9%, следуют Новосибирская область (24,1%), Санкт-Петербург (23,4%), Москва (23,1%), Хабаровский край (21,8%) и Нижегородская область (21,2%).

Как сообщили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли, в Калининградской области сейчас насчитывается почти 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. По соотношению этой цифры к количеству жителей регион также занимает одну из первых позиций в стране.

По словам главы министерства Дмитрия Кускова, в последние два года в регионе проведена кардинальная перестройка институтов поддержки малого бизнеса. Сейчас этот функционал объединен в одной структуре – Центре поддержки предпринимательства. Это позволило создать «одно окно» для бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU