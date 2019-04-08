Под Калининградом уборщица швейной фабрики 9 месяцев воровала подушки

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-08T13:47:12+03:00

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В Светлом на работницу швейной фабрики завели уголовное дело за воровство подушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как оказалось, 46-летняя уборщица не только поддерживала чистоту в цехе, но и воровала ортопедические подушки с эффектом памяти. В течение девяти месяцев она смогла вынести 10 подушек, которые в дальнейшем продала.

Теперь злоумышленнице светит перспектива как минимум два года провести в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU