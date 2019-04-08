Под Калининградом уборщица швейной фабрики 9 месяцев воровала подушки
Изменить размер текста:
В Светлом на работницу швейной фабрики завели уголовное дело за воровство подушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как оказалось, 46-летняя уборщица не только поддерживала чистоту в цехе, но и воровала ортопедические подушки с эффектом памяти. В течение девяти месяцев она смогла вынести 10 подушек, которые в дальнейшем продала.
Теперь злоумышленнице светит перспектива как минимум два года провести в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU