2019-04-08T13:47:12+03:00
Общество

Под Калининградом уборщица швейной фабрики 9 месяцев воровала подушки

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Светлом на работницу швейной фабрики завели уголовное дело за воровство подушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как оказалось, 46-летняя уборщица не только поддерживала чистоту в цехе, но и воровала ортопедические подушки с эффектом памяти. В течение девяти месяцев она смогла вынести 10 подушек, которые в дальнейшем продала.

Теперь злоумышленнице светит перспектива как минимум два года провести в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде задержали воровку из ночного клуба
Камеры «Безопасного города» помогли раскрыть более 40 преступлений в Калининграде с начала года
С сегодняшнего дня «Храброво» открывает чартерную программу
В Чкаловске торжественно похоронили останки 171 красноармейца
Калининградец оплатил 23 штрафа за нарушение ПДД после ареста автомобиля
Бильярдистка из Калининграда выиграла бронзу первенства России
Саперы Балтфлота за два дня обезвредили 47 боеприпасов времен войны
Калининградцев приглашают на встречу, посвященную поискам Янтарной комнаты
На пр. Калинина в Калининграде водитель «Тойоты» умер за рулем
Андрей Ермак – о скандале с хомлинами в Калининграде: РПЦ подставили
Калининградка, мечтавшая о щенке шпица, стала жертвой московской мошенницы
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах пройдет ямочный ремонт на этой неделе
На участке ул. Яналова в Калининграде запретят парковаться
В Калининграде моржи и проститутки не могут поделить озеро Шенфлиз
На виновника смертельного ДТП на ул. Гагарина завели уголовное дело за угон
Исследование: В Калининградской области каждый четвертый житель работает в малом бизнесе
Калининградские школьники победили в телевикторине «Умницы и умники»
В Калининграде в ДТП пострадали два мотоциклиста
На двух улицах в Калининграде до вечера не будет электричества
Калининградец убежал из магазина в ворованной одежде
300 калининградцев проверили уровень сахара в крови в мобильном центре здоровья
Актер Иван Охлобыстин приедет в Калининград на юниорские соревнования по регби