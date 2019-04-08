2019-04-08T18:29:47+03:00
Происшествия

На виновника смертельного ДТП на ул. Гагарина завели уголовное дело за угон

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полиция завела уголовное дело на виновника смертельного ДТП на улице Гагарина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД.

Напомним, трагедия произошла ночью 4 апреля. 23-летний пьяный водитель «Фольквагена» на огромной скорости не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате наезда 25-летняя пассажирка погибла, а водителю ампутировали руку.

- Полицейские установили, что за 40 минут до совершения ДТП, молодой человек похитил у знакомого ключи и угнал автомобиль, на котором отправился кататься по городу, - рассказала начальник пресс-служба УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Уголовное дело завели по статье «Угон». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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